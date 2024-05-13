Санкции Канады против Генпрокуратуры РФ назвали примером правого нигилизма

Канада объявила Генеральную прокуратуру РФ подсанкционной организацией, это пример непоследовательности и правового нигилизма. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Краснов, передает РИА Новости.

Краснов напомнил, что Генпрокуратура является единственным центральным органом России по исполнению Договора о правовой помощи по уголовным делам, и все запросы и просьбы в соответствии с договором передаются надзорное ведомство.

«От исполнения самого договора Канада формально не отказывается, но при этом вводит санкции против государственного органа, который выполняет договор с российской стороны. Это яркий пример непоследовательности и правового нигилизма, проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией», — добавил он.

13 мая Игорь Краснов заявил, что нежелание властей Канады выдать России нациста, которого обвиняют в геноциде мирных граждан, Ярослава Гунько, говорит о том, что Оттава на высшем уровне обеляет зверства нацистов.

12 мая посол Канады в Москве Сара Тейлор заявил, что отношения между странами опустились до наиболее низкой точки со времен распада СССР.

Тейлор добавила, что Канада придерживается политики «ограниченного взаимодействия» с Россией, в связи с чем она приняла решение не присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина.

Ранее Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов.