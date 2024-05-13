На улицах Еревана стали появляться первые баррикады

Первые баррикады в рамках протестов жителей Армении против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном появились в Ереване, правоохранительные органы задерживают митингующих. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Ближнее Зарубежье».

«Первые баррикады из скамеек и мусорных баков начали появляться в Ереване, полиция задерживает протестующих», — говорится в сообщении агентства.

11 мая сообщалось, что полиция Армении задержала 48 участников протестных акций в Ереване.

9 мая на площади Республики в Ереване состоялся многотысячный митинг. Люди вышли на акцию протеста против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном, а также с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе демонстрации заявлял, что процесс импичмента Пашиняна займет не более нескольких дней.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.