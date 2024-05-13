В Челябинской области самосвал сбил восьмилетнего пешехода

Челябинские полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием самосвала. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на 26-м километре автодороги «Челябинск – Новосибирск». Машина марки Shacman сбила несовершеннолетнего велосипедиста, который решил переехать дорогу в неустановленном месте.

На кадрах с места происшествия видно, что крупный транспорт смял заднее колесо велосипеда.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний велосипедист 2016 года рождения получил телесные повреждения», – поделились в ведомстве.

О характере травм или состоянии ребенка не сообщается. В ГИБДД также напомнили о том, что граждане на велосипедах должны уступать дорогу транспорту.

До этого в Уфе школьник оказался под колесами машины, которую вел его учитель ОБЖ. По данным журналистов, в тот момент педагог торопился на мероприятие, посвященное Дню Победы.

Ребенок серьезных травм не получил. По данным источника, вина лежит и на водителе, и на пешеходе.

До этого в Ульяновске ребенок катался на велосипеде и врезался в футбольные ворота.