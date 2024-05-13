Финансист спрогнозировал курсы доллара и евро на июнь

Средний курс доллара в июне составит 88-94 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт Президентской академии, автор Telegram-канала «Финтех для Всех» Вячеслав Мищенко.

По его оценке, средний курс евро будет находиться в диапазоне 93-102 рубля.

«Ожидаются значительные объемы чистых продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и интервенций, связанных с Фондом национального благосостояния. В мае ЦБ будет продавать валюту в ежедневном объеме 6,3 млрд рублей, что в 10 раз выше текущего уровня», — пояснил финансист.

Увеличение чистого предложения валюты окажет поддержку рублю. По словам Мищенко, росту предложения валюты в стране также будут способствовать продажа долларов и евро российскими экспортерами перед дивидендными выплатами (распределение прибыли между акционерами – «Газета.Ru» и увеличение объемов поставок товаров из России за границу в марте (это скажется на объеме предложения валюты в стране с лагом – в мае-июне).

Финансист добавил, что высокая ключевая ставка ЦБ (16%) и рублевые процентные ставки оказывают поддержку российской валюте.

«Ожидания по снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 года могут оказывать понижательное давление на рубль. Негативом для рубля выступают сохраняющиеся сложности во внешней торговле и расчетах, а также риски снижения цен на нефть и другие экспортные товары», — сказал Мищенко.

Он не ждет резких колебаний курса рубля в июне, но не исключил краткосрочные — в случае резких изменений внешних условий, например, снижения цен на нефть или усиления санкций.

На закрытии торгов Мосбиржи 8 мая доллар стоил 92,26 рубля, евро — 99,32 рубля. С утра 13 мая американская валюта торгуется на уровне 92,25 рубля, европейская — 99,33 рубля.

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