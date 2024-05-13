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В Москве подешевели новостройки

Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы за месяц упала почти на 1%

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Depositphotos

Средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года составила 461,5 тыс. рублей. За месяц этот показатель сократился на 0,9%, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

С начала 2024 года средняя стоимость «квадрата» в столице выросла на 2,2%, а по сравнению с годом ранее – на 11%.

«Очевидно, что в 2023 году столичные новостройки дорожали на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста цен сократились, причем на рынке наблюдаются колебания, обусловленные не только сезонными изменениями, но и макроэкономическими обстоятельствами», — сказал Сырцов.

Он пояснил, что прежде всего на динамику цен на первичном рынке жилья сейчас влияют новости о судьбе льготных и субсидированных ипотечных программ. Кроме того, небольшое удешевление новостроек Москвы в апреле связано с изменением структуры предложения – количество экспонируемых элитных (самых дорогих) квартир и апартаментов за месяц сократилось на 19,6%, уточнил эксперт. К тому же, немного – на 0,2 кв. м – выросла средняя площадь реализуемого жилья, а, как известно, обычно чем просторнее варианты, тем они дешевле, заключил эксперт.

До этого россиянам назвали города с самыми дешевыми и дорогими квартирами.

Ранее в России резко выросло число новых квартир на продажу.

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