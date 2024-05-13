В подконтрольной Киеву части Херсонской области обнаружили повреждения инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повредили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

При этом, какие конкретно объекты получили повреждения, он не уточнил.

До этого объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области на юге Украины. Также в начале мая глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в городе Никополе в результате взрывов было повреждено административное здание.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что в Мариуполе сбили три украинских беспилотника, летевших в людные места.