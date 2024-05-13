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Стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в мае

В HeadHunter назвали три сферы с зарплатой от 500 тысяч рублей в мае

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Pixabay

В начале мая 2024 года на hh.ru было размещено более 250 тыс. вакансий для россиян с зарплатной вилкой от 500 тыс. рублей. Из них более 45 тыс. вакансий — в сфере информационных технологий. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Почти 25 тыс. вакансий с зарплатой от 500 тыс. рублей было представлено в финансовом секторе и почти 22 тыс. вакансий — в розничной торговле.

Зарплаты от 500 тыс. рублей в том числе предлагали на позиции исполнительного директора, Lead Data Engineer, IT-директора, директора по персоналу, коммерческого и технического директоров, специалиста по привлечению инвестиций, стоматолога-имплантолога, топ-менеджера по продаже новостроек.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 77 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – 21 тыс. и Московская область, насчитывающая 11 тыс. предложений.

Для сравнения: медиана предлагаемой зарплаты россиянам в начале мая составила 64 745 рублей, что на 37% превышает прошлогодний показатель.

Зарплаты от 100 тыс. рублей в среднем в мае предлагают россиянам в сфере стратегии и консалтинга, добычи сырья и сельского хозяйства.

На уровне 90 тыс. рублей в среднем по стране могут рассчитывать занятые в сфере транспорта и логистики, в автобизнесе и строительстве. В этих сферах предлагаемая зарплата за год в среднем приросла на 50%.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее стало известно, как россияне обосновывают необходимость повышения зарплаты.

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