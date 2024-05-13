В Грузии задержали гражданина Молдавии, его считают организатором митингов

Гражданина Молдавии по фамилии Адамия задержали на митинге против рассматриваемого грузинским парламентом закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал «Имеди».

Отмечается, что силовики считают Адамию одним из организаторов протестных акций. По предварительной информации, молдаванина задержали за оскорбление и нападение с перцовым баллончиком на сотрудника полиции. Вместе с Адамией увели несколько человек, и утверждается, что задержания прошли жестко.

11 мая в Грузии прошел самый многочисленный митинг против законопроекта об иностранных агентах. Граждане собрались в трех местах (площадь Первой республики, площадь Марджанишвили и у станции метро 300 Арагвинцев) и начали массовое шествие в сторону площади Европы.

Демонстрация, собравшая несколько тысяч человек, была приурочена ко Дню Европы. Протестующих разогнал проливной дождь, который начался через несколько часов после начала шествия.

Ранее в МВД Грузии заявили, что оппозиция платила участникам протестного митинга за беспорядки.