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В Совфеде рассказали о благоприятной почве на Украине для расцвета терроризма

Сенатор Чижов: на Украине создается благоприятная среда для развития терроризма

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Украине развиваются благоприятные условия для развития терроризма в государстве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

«По сути дела, на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма», — сообщил Чижов, напомнив, что на момент конца 2022 года на Украине силой были захвачены более 250 храмов. Кроме того, по словам сенатора, имеются сведения о применении мер физического воздействия против верующих и священнослужителей.

Как отметил Чижов, такие «мягкие» цели, как объекты культурного наследия государства и религии, становятся главными жертвами расцвета терроризма на Украине.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической структурой. По словам Матвиенко, СБУ — это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты.

11 апреля военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о намерении разрушить Крымский мост «отражают собой террористическую сущность режима на Украине».

Ранее в Крыму призвали завести уголовное дело в отношении Зеленского.

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