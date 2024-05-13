Крымский мост перекрыли во второй раз за утро

Движение автомобильного транспорта по мосту через Керченский пролив закрыли во второй раз за утро 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал инфоцентра, рассказывающего о ситуации на Крымском мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителей, которые в данный момент находятся на переправе, попросили следовать указаниям специалистов по безопасности и сохранять спокойствие.

До этого Крымский мост перекрывали в 04:56 мск, и движение было возобновлено почти через 2 часа — в 06:45 мск. Отмечалось, что, по состоянию на 07:00 мск, в очереди на переправу со стороны Керчи находились 105 машин, а со стороны Тамани — 130.

8 мая фигуранта дела о призыве к теракту на Крымском мосту Олега Антипова приговорили к административному штрафу.

Ранее в ЕС назвали возможный удар по Крымскому мосту правом Украины на самозащиту.