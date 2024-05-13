Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя

В первом туре президентских выборов в Литве не было выявлено победителя. Об этом со ссылкой на Главную избирательную комиссию страны сообщает РИА Новости.

К 6:00 мск 13 мая были обработаны данные со всех 1895 избирательных участков. Для избрания президентом в первом туре необходимо было набрать не менее половины голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей. Действующему главе Литвы Гитанасу Науседе не удалось достичь таких результатов, он набрал только 44,19% голосов избирателей.

Поэтому состоится следующий тур выборов, в котором примут участие Науседа и занявшая второе место с 19,78% бывший премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Примечательно, что на прошлых выборах в 2019 году Шимоните выиграла в первом туре у Науседы, но проиграла ему во втором.

До этого сообщалось, что президент Науседа с 49,63% голосов лидирует на выборах в Литве.

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