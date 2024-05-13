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В Харьковской области 200 бойцов ВСУ попали под удар российской армии

Подпольщик Лебедев: 200 военных ВСУ попали под удар ВС РФ в Харьковской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Около 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под удар российских военных в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме всушников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о потерях пока нет», — сказал Лебедев.

По информации подполья, Чугуев используют для снабжения войск, идущих на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также для доукомплектования «потрепанных» украинских подразделений.

До этого Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по входящему в концерн «Укроборонпром» заводу в Харькове.

Также он рассказал, как подпольщики из города Люботин в Харьковской области передали ему информацию о работе передвижного крематория. Местные жители жалуются на запахи, напоминающие жженую резину, паленую шкуру и перья. Также жители Люботина сообщили о заселении солдат ВСУ в пустующие дома и квартиры.

13 мая офицер ВСУ рассказал об отсутствии укреплений на линии под Харьковом.

Ранее в Раде рассказали, что Россия готовит ВСУ «два котла».

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