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В Минобороны сообщили о ночных попытках ВСУ атаковать российские территории

МО РФ: силы ПВО ночью сбили около 50 снарядов и дронов ВСУ над регионами России

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РИА Новости

В течение прошедшей ночи российские военные пресекли террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и столько же беспилотников над территорией Белгородской области. Также восемь БПЛА сбили над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над — территорией Республики Крым. Еще четыре дрона перехватили над территорией Липецкой области, заключили в Минобороны.

До этого в ФСБ рассказали, как украинские военные 9 мая пытались атаковать места массового скопления людей в Мариуполе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Донецке в результате атаки беспилотника пострадала женщина.

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