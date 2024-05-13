Противники Пашиняна начали перекрывать улицы в Ереване

Сторонники находящихся в оппозиции к действующей в Армении власти организаций стали перекрывать улицы Еревана, требуя отставки председателя правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные порталы.

Как пишет агентство, улицы армянской столицы перекрывают мусорными баками и скамейками. При этом на местах уже работают полицейские, которые задерживают протестующих.

10 мая в Ереване сотни человек вышли на акции протеста против делимитации границы. Протестующие требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу под контроль Баку некоторых приграничных территорий.

В тот же день лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее Азербайджан и Армения договорились о продолжении мирных переговоров.