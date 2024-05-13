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Гладков назвал число погибших при обстреле Белгорода 12 мая

Губернатор Гладков заявил о гибели 19 человек в Белгороде из-за обстрелов 12 мая

В Белгороде 19 человек погибли из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. На текущий момент из-под завалов извлечены 15 человек.

«Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице», — заявил губернатор.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде завершили разбор завалов после обрушения части многоэтажки.

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Обрушение дома в Белгороде
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