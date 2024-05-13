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Ким Чен Ын протестировал новую снайперскую винтовку КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын посетил оружейный завод и опробовал снайперскую винтовку

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству стрелкового оружия, в рамках своей поездки он проявил особый интерес к новой снайперской винтовке, произведенной в Северной Корее. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (деятельность. — Прим. ред.) ученых и техников Северной Кореи за разработку достойной гордости снайперской винтовки с наилучшими характеристиками», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что северокорейский лидер в рамках посещения завода особенно подчеркнул намерение государства полностью обновить стрелковое оружие.

До этого Ким Чен Ын заявлял, что армия и народ России должны нанести поражение гегемонистской политике и кулачному праву империализма. Ким Чен Ын отметил, что сегодня Россия «противостоит злобным вызовам и угрозам враждебных сил» и ведет борьбу за свои права и обеспечение мира и безопасности в регионе.

Ранее Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией.

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