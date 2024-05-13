Стало известно, куда россияне поедут в июне

Россияне забронировали на 10% больше отелей по стране на июнь 2024 года, чем годом ранее. Средняя стоимость забронированной ночи на начало лета по России составляет 5 200 рублей – на 18% выше, чем годом ранее. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.

«Российские направления занимают до 86% от всех бронирований, в прошлом году – 90%. По ряду направлений спрос россиян на июнь 2024 года заметно выше, чем в прошлом году. Например, число бронирований размещений в Казани выросло на 40% к июню 2023-го», — отметили в пресс-службе сервиса.

Число бронирований отелей в Екатеринбурге увеличилось на 39%, в Москве – на 32%, в Волгограде – на 27%. Высокие темпы роста числа бронирований зафиксированы также в курортных направлениях: в Сочи – на 25%, в Геленджике – на 24%, в Кисловодске – на 23%.

В топ-10 направлений по числу бронирований на июнь вошли следующие города:

● Санкт-Петербург – средняя стоимость забронированной ночи составляет 5 800 рублей,

● Москва – 5 300 рублей,

● Сочи – 5 200 рублей,

● Калининград – 4 700 рублей,

● Казань – 6 200 рублей,

● Анапа – 4 150 рублей,

● Геленджик – 5 000 рублей,

● Зеленоградск – 6 500 рублей,

● Нижний Новгород – 5 500 рублей,

● Махачкала – 4 250 рублей.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», большинство опрошенных россиян – 70% — готовы потратить на отпуск до 50 тыс. рублей на одного человека в 2024 году.

Ранее cтало известно, сколько россиян не пойдут в отпуск в этом году.