Шон Пенн тайно женился на молодой австралийской актрисе
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Американский актер Шон Пенн тайно женился на 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж. Об этом сообщает Daily Mail.
До этого 59-летний голливудский актер состоял со своей избранницей в отношениях четыре года.
Близкая подруга Пенна Ирена Феррис рассказала изданию, что счастлива за актера, поздравила новую семью с браком и добавила, что им «суждено быть вместе».
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