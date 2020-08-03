Шон Пенн тайно женился на молодой австралийской актрисе

Американский актер Шон Пенн тайно женился на 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж. Об этом сообщает Daily Mail.

До этого 59-летний голливудский актер состоял со своей избранницей в отношениях четыре года.

Близкая подруга Пенна Ирена Феррис рассказала изданию, что счастлива за актера, поздравила новую семью с браком и добавила, что им «суждено быть вместе».

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