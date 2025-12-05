СМИ узнали, почему делегация США после визита в РФ отменила встречу с Зеленским

Miami Herald: Уиткофф отменил встречу с Зеленским из-за неподходящего времени

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отменили встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за «неподходящего времени». Об этом сообщила газета Miami Herald со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника, Уиткофф и Кушнер не сделали остановку в Европе, так как «время было выбрано неподходящее».

Переговоры России и США состоялись в Кремле 2 декабря. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После встречи американские представители отправились в США, отменив переговоры с Зеленским в Брюсселе.

Ранее Зеленский сообщил о желании получить информацию о переговорах Уиткоффа и Путина.