Джек Николсон улыбается в кругу семьи на первом за год фото

Дочь Николсона опубликовала первое за год фото актера
lnicholson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь голливудского актера Джека Николсона Лоррейн опубликовала первое за почти год фото 88-летнего отца. Постом о Дне благодарения (27 ноября) в кругу семьи она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ноябрь, который запомнится», — подписала галерею снимков она.

На одном из кадров звезда «Пролетая над гнездом кукушки» улыбается рядом с Лоррейн и своим сыном, актером Рэем Николсоном.

Лоррейн и Рэй родились в распавшемся браке Николсона с Ребеккой Бруссард.

Кроме того, у Николсона есть другие взрослые дети: 61-летняя Дженнифер Николсон, 54-летний Калеб Годдард, 43-летняя Хани Холлман и 31-летняя Тесса Гурин.

В августе стали известны подробности нападения старшего внука актера Джека Николсона — Шона — на его девушку Элизабет Лоулор.

По данным издания, 23 июля 28-летняя Лоулор согласилась встретиться с 29-летним Николсоном после его выписки из реабилитационного центра, где мужчина лечился от наркозависимости. Он якобы хотел восстановить дружеские отношения с экс-партнершей через год после расставания.

Ранее актриса Любовь Толкалина рассказала о совместных медитациях с Кэри-Хироюки Тагавой.

