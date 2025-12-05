На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Киев вышел из под контроля»: эксперт об уничтожении дрона у порта Румынии

Политолог Пинчук: Киев пытается вовлечь в конфликт страны НАТО
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал инцидент в Черном море, где Румыния была вынуждена самостоятельно подорвать морской дрон. По мнению эксперта, Киев вышел из под контроля, перейдя к абсолютно автономной от воли спонсоров повестке.

»Украина с самого начала конфликта пыталась вовлечь хоть какие-нибудь страны, разделив с ними ношу войны. Но одной из главных составляющих политики Запада является то, что этот полигон антироссийской войны должен быть локализован границами Украины», — отметил Пинчук.

Он добавил, что произошедшее в Черном море — сигнал того, что контроль над Украиной, на который так рассчитывает Запад, весьма условный.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 декабря стало известно, что ВМС Румынии уничтожили используемый Украиной морской беспилотный аппарат Sea Baby, обнаруженный в Черном море недалеко от крупнейшего порта страны Констанцы. По данным румынского минобороны, дрон нейтрализовали водолазы при помощи управляемого взрыва. Инцидент произошел на фоне серии атак морских беспилотников на танкеры — по данным СМИ, за ними может стоять Киев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Румынии подал в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами