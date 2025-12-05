Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал инцидент в Черном море, где Румыния была вынуждена самостоятельно подорвать морской дрон. По мнению эксперта, Киев вышел из под контроля, перейдя к абсолютно автономной от воли спонсоров повестке.

»Украина с самого начала конфликта пыталась вовлечь хоть какие-нибудь страны, разделив с ними ношу войны. Но одной из главных составляющих политики Запада является то, что этот полигон антироссийской войны должен быть локализован границами Украины», — отметил Пинчук.

Он добавил, что произошедшее в Черном море — сигнал того, что контроль над Украиной, на который так рассчитывает Запад, весьма условный.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 декабря стало известно, что ВМС Румынии уничтожили используемый Украиной морской беспилотный аппарат Sea Baby, обнаруженный в Черном море недалеко от крупнейшего порта страны Констанцы. По данным румынского минобороны, дрон нейтрализовали водолазы при помощи управляемого взрыва. Инцидент произошел на фоне серии атак морских беспилотников на танкеры — по данным СМИ, за ними может стоять Киев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Румынии подал в отставку.