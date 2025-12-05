На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз начал готовиться к «самообороне»

Reuters: ЕС поставил себе цель подготовиться к самообороне к 2030 году
true
true
true
close
French Army/AP

Европа поставила цель «подготовить континент к самообороне» к 2030 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Европейский союз поставил цель подготовить континент к самообороне к 2030 году и заявил, что ему необходимо устранить пробелы в системе противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратах, кибервойне, боеприпасах и других областях. Чиновники и аналитики заявили, что даже этот срок весьма амбициозен», — говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, администрация президента США Дональда Трампа постоянно утверждает, что европейские союзники должны вносить больший вклад в альянс НАТО, но не всегда ясно, какова позиция президента по вопросу о НАТО.

При этом США пригрозили, что будут меньше участвовать в оборонных проектах Европы, если та не увеличит свои расходы на оборону и вклад в оборонные возможности НАТО.

Ранее посол заявил, что РФ и США должны взаимодействовать в интересах человечества.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами