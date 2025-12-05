Reuters: ЕС поставил себе цель подготовиться к самообороне к 2030 году

Европа поставила цель «подготовить континент к самообороне» к 2030 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Европейский союз поставил цель подготовить континент к самообороне к 2030 году и заявил, что ему необходимо устранить пробелы в системе противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратах, кибервойне, боеприпасах и других областях. Чиновники и аналитики заявили, что даже этот срок весьма амбициозен», — говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, администрация президента США Дональда Трампа постоянно утверждает, что европейские союзники должны вносить больший вклад в альянс НАТО, но не всегда ясно, какова позиция президента по вопросу о НАТО.

При этом США пригрозили, что будут меньше участвовать в оборонных проектах Европы, если та не увеличит свои расходы на оборону и вклад в оборонные возможности НАТО.

Ранее посол заявил, что РФ и США должны взаимодействовать в интересах человечества.