Директора и учителей отправили под арест после приставаний к школьнице

В Индии учителей и директора арестовали после домогательств в отношении ученицы

Учителя школы и директор стали фигурантами уголовного дела после того, как один из них приставал к несовершеннолетней подопечной. Об этом сообщает DT Next.

Инцидент произошел в штате Тамилнад. После надругательства девочка обратилась к другому педагогу и рассказала о ситуации. Вместо того, чтобы сообщить об этом в профильные органы, учитель стал угрожать ей и потребовал, чтобы та ничего не рассказывала родителям.

Тем не менее, школьница поделилась с семьей, после чего близкие пришли в школу и подали жалобу директору. Глава школьной администрации не придал ситуации значения.

«Он не допросил обвиняемых учителей и не сообщил о случившемся в полицию, а вместо этого промолчал», – говорится в публикации.

Так как школа бездействовала, родители сами обратились в полицию. Всех троих арестовали. Данные о школе, имена участников процесса и другую информацию сотрудники правоохранительных органов не стали разглашать, чтобы защитить пострадавшую.

Ранее учитель приставал к детям, тайно фотографировал их, но не попал в тюрьму.