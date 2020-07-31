Гармаш покинул «Современник» со скандалом

Актер Сергей Гармаш покинул театр «Современник» со скандалом, сообщает «Московский комсомолец».

В открытом письме, которое Гармаш отправил в общий чат сотрудников учреждения, он назвал сложившуюся в театре после смерти худрука Галины Волчек ситуацию «чудовищной». «Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены «Диалоги», посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу», — в частности, написал он.

«Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался «Современник», с «Вечно живых». Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение», — обратился к коллегам Гармаш, добавив, что сейчас идет расправа над «прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Пока в театре не комментировали уход Сергея Гармаша.

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