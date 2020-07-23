На шоу «Дом-2» беременны сразу 5 участниц
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На реалити-шоу «Дом-2» беременны сразу пятеро участниц, сообщает пресс-служба проекта.
На днях о своей беременности сообщила Настя Паршина, она беременна от Никиты Уманского. Вскоре ребенка родит Саша Черно, после родителями станут Степан Меньщиков и Ангелина Монах.
Также мамами скоро станет Ирина Пингвинова и Анна Левченко.
Реалити-шоу «Дом-2» идет на ТНТ с 2004 года.
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