Экс-солистка «ВИА Гры» выходит замуж за баскетболиста

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в Instagram рассказала о помолвке с баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.

Она подтвердила ранее ходившие слухи о том, что выходит замуж за спортсмена. «Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность», — написала она.

У Анны Седоковой растут трое детей от предыдущих отношений. У Яниса Тиммы также есть ребенок от экс-супруги, которая ранее утверждала, что он оставил ее с малышом ради Седоковой.

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