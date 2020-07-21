Ольга Бузова высказалась об однополых браках

Телеведущая Ольга Бузова высказалась у себя в Instagram об однополых браках.

Она заявила, что если кто-то хочет вступить в официальный брак с человеком «по чистой и искренней любви, то пусть это смело делает». «Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров. Вы для меня прекрасные люди, которые заслуживают таких же прав как я, и все мы!» — рассуждает Ольга.

В комментариях другая звезда «Дома-2» Алена Водонаева напомнила Бузовой, что ранее та поддержала поправки к Конституции Российской Федерации, согласно которым брак закрепляется в основном документе страны как союз мужчины и женщины.

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