Открывается кинотеатр «Художественный»

Закрывшийся на реставрацию в 2014 году кинотеатр Москвы «Художественный» откроется к концу 2020 года, сообщает пресс-служба кинотеатра.

Планируется, что он будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. В частности, в «Художественном» будут показывать фильмы, не купленные для российского проката, и первые серии популярных сериалов. «Сейчас мы налаживаем сотрудничество с зарубежными культурными институциями, чтобы в будущем устраивать совместные кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия», — пояснила управляющий директор кинотеатра Варвара Мельникова.

Программным директором площадки будет кинокритик и куратор Стас Тыркин, также являющийся программным директором Strelka Film Festival. Генпродюсер Strelka Галарина Долговых займется событийной программой кинотеатра.

«Художественный» открылся в 1909 году. Построен по проекту архитектора Николая Благовещенского и перестроен Федором Шехтелем.

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