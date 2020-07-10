Опубликован трейлер реалити-шоу по игре The Sims
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Геймеры сразятся за $100 тыс. и звание самого талантливого автора сюжетов симулятора жизни The Sims 4 в новом реалити-шоу The Sims Spark'd, передает The Hollywood Reporter.
В опубликованном на YouTube трейлере авторы показали самих киберспортсменов и испытания, которые им предстоит пройти.
Всего выйдет 4 эпизода шоу. Ведет реалити-проект музыкант Райвон Оуэн.
Пилотный эпизод выйдет на канале TBS 17 июля.
Игра The Sims 4 была выпущена в 2014 году.
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