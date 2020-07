Netflix досрочно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Создатель сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса и стриминговый сервис Netflix объявили о закрытии шоу после четвертого сезона.

Последний сезон сериала о ведьме-подростке с Кирнан Шипкой в главной роли выйдет в декабре 2020 года, передает Variety. О причинах внезапного решения закрыть сериал не сообщается.

Также в официальном Twitter сериала появились первые кадры из нового сезона.

Премьера «Леденящих душу приключений Сабрины» состоялась на Netflix в октябре 2018 года. Сериал снят по мотивам популярного комедийного сериала 1990-х «Сабрина — маленькая ведьма».

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ