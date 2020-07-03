Популярная певица-мультяшка оказалась дочерью Глюк'oZы

Дочь-подросток певицы Глюк'oZы (Натальи Ионовой) Лида уже два года записывает песни с продюсером Денисом Ковальским под псевдонимом LIDUS, скрывая внешность за мультипликационным персонажем.

Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на саму Ионову, которая в начале карьеры также скрывалась за «мультяшкой». «Прежде всего за этими мультиками мы хотели уберечь дочь от негатива. Плюс изначально не знали, насколько она погрузится в профессию, как ее воспримет аудитория», — поделилась певица.

По словам Глюк'oZы, 13-летняя дочь играет на фортепиано, гитаре, учится в школе, которая дает и музыкальное образование.

LIDUS ведет популярные аккаунты в соцсетях — на ее Instagram подписаны 14 тыс. фолловеров, на страницу «ВКонтакте» — 10 тыс. О своем звездном происхождении она фанатам ранее не рассказывала.

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