Вдова Проскурина умоляет Путина помочь с организацией прощания

Вдова актера Виктора Проскурина, театральный продюсер Ирина Хонда в Facebook попросила чиновников и президента России Владимира Путина помочь ей организовать прощание с артистом на сцене.

По словам Хонды, сейчас гражданскую панихиду на сцене театра невозможно провести из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Помогите сделать прощание на сцене. Настоящей сцене! Витя будет улыбаться с небес. Владимир Владимирович Путин. Миленький! Помогите», — умоляет вдова.

В посте она также попросила президента разрешить людям быть с близкими в реанимации и хоронить родных без ограничений.

Звезда советских фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет.

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