Вдова Проскурина назвала дату и место прощания с артистом

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина назвала предварительные дату и место прощания с ним.

В беседе с РИА «Новости» Ирина Хонда заявила, что прощание может пройти 4 июля. «Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание», — заявила она.

По ее словам, возможно, прощание пройдет в Доме кино. «Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности», — уточнила она.

Звезда советских фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет.

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