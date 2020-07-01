Вдова Проскурина назвала дату и место прощания с артистом
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина назвала предварительные дату и место прощания с ним.
В беседе с РИА «Новости» Ирина Хонда заявила, что прощание может пройти 4 июля. «Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание», — заявила она.
По ее словам, возможно, прощание пройдет в Доме кино. «Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности», — уточнила она.
Звезда советских фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет.
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