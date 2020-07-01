Вдова Проскурина ответила на вопрос о коронавирусе у артиста

Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда ответила на вопрос о возможной коронавирусной инфекции у покойного артиста.

Журналисты спросили ее о коронавирусе, поскольку из-за больных легких он оказался в группе риска . «Коронавируса у него не было. Но, когда его привезли в больницу сразу из приемного покоя, не дожидаясь очереди, его отправили на ИВЛ. В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь», — цитирует Хонду сайт kp.ru.

Звезда советских фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет.

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