Названа дата открытия музеев Московского Кремля после карантина

Музеи Московского Кремля откроются после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Посетители смогут прийти в музеи уже 3 июля, вход будет осуществляться по сеансам и при наличии масок и перчаток, которые можно приобрести на территории музея. Пока не будет открыт Патриарший дворец. Посетителям будут доступны Оружейная палата, территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризоположения.

Прийти в музей можно будет по заранее забронированным на сайте музея билетам или билетам, приобретенным в день посещения в кассах музея. Обменять купленный онлайн билет можно в день посещения за 20 минут до начала сеанса в кассах музея в Александровском саду.

Музеи Московского Кремля закрылись 18 марта на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

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