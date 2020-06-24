Асмус посмеялась над теориями о разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус посмеялась над версиями развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемыми в социальных сетях. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Все-то вы знаете и все-то вы видите», — написала Асмус.

По ее словам, такая реакция общественности была очевидной.

Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака.