Посольство РФ: неизвестно, как скоро певица Орейро получит гражданство

В аргентинском посольстве РФ заявили, что вопрос о предоставлении гражданства певице и актрисе Наталии Орейро находится на рассмотрении российских властей, и в настоящий момент сложно говорить о сроках его получения, сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время вопрос находится на рассмотрении, сроки которого прогнозировать довольно сложно, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации», — сказали агентству в дипмиссии.

По словам дипломатов, Орейро действительно обращалась по вопросу получения российского гражданства в посольство страны в Буэнос-Айресе и в настоящее время уже заполнила все необходимые бумаги.

Наталия Орейро наиболее известна по главной роли в сериале «Дикий ангел». Она регулярно бывает в России с концертами, а в 2018 году записала песню для Чемпионата мира по футболу, проводившегося в России.

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