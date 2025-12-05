Новак заявил о снижении инфляции в России

Российская экономика находится на этапе снижения инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Наша экономика, несмотря на все вызовы, несмотря на все давление со стороны западных стран, трудности, с которыми мы сталкиваемся, за последние несколько лет показала такие рекордные цифры и показала - самое главное - свою устойчивость и возможность двигаться вперед», — сказал он.

2 декабря президент России Владимир Путин назвал снижение инфляции важным достижением в уходящем году. Глава государства заявил, что рассчитывает на закрепление данной тенденции.

В этот же день первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что пика инфляции в России стоит ожидать в начале 2026 года. По его словам, на этот период придется пиковый рост потребительских цен. Пьянов уточнил, что у россиян остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.