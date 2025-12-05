Новогодние выплаты пенсионерам посчитали некритичной нагрузкой на бюджет

Для российских пенсионеров необходимо ввести предновогодние выплаты в 10 тыс. рублей. Для бюджета это некритичные расходы и вполне посильная нагрузка, а для пожилых людей – значительная сумма, заявил НСН член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин.

По его мнению, в сегодняшней ситуации важно, чтобы общество было максимально включенным в повестку и было настроено на помощь фронту и пенсионерам. Причем важно выплатить пожилым людям хотя бы по 10 тыс. рублей, что особенно важно для жителей отдаленных регионов, подчеркнул Калинин.

«Мы понимаем, что это нагрузка на бюджет и очень серьезные незапланированные выплаты, но иногда государство должно показать, что оно искренне участвует в судьбе своих граждан, — отметил он. — Поэтому необходимо идти на такие шаги. Посмотрим, что скажет министр труда».

Так член экспертного совета ГД прокомментировал соответствующее предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Он направил в Минтруд призыв ввести выплату «Новогодний капитал» для улучшения социальной защиты и качества жизни пенсионеров. Размер выплаты он предложил установить на уровне 5 тысяч рублей, которые будут выплачиваться единовременно не позднее, чем за две недели до 31 декабря.

