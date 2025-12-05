На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оценили положение Украины в конфликте: «Все кончено»

Риттер: Украина должна признать победу России из-за катастрофы в рядах ВСУ
Андрей Бортко/РИА Новости

Катастрофическое положение ВСУ не оставляет Украине выбора, кроме как признать победу России в конфликте. Об этом заявил бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Все кончено. Есть понимание того, что Россия выиграла эту войну, и теперь Украине говорят: можно действовать по-легкому или по-сложному. Простой путь — просто признать победу России», — заявил Риттер.

По его словам, результат конфликта и последующей дипломатии определяются исключительно на поле боя, где Украина столкнулась с худшей из реальностей. Аналитик утверждает, что у ВСУ «ничего» и «никого» не осталось, и это является реальностью.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ в любом случае освободят Донбасс и Новороссию. Он отметил, что по итогам референдума 2022 года Украина отказалась выводить войска с территории ДНР и ЛНР, приняв решение продолжать боевые действия и в итоге «довоевавшись».

Ранее в России допустили, что в ВСУ будут самостоятельно принимать «мирные соглашения».

