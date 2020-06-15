Второй сезон «Ведьмака» избавится от скачков во времени

Во втором сезоне фантастического сериала «Ведьмак» не будет путающих сюжет скачков во времени, сообщает The Wrap со ссылкой на шоураннера проекта Лорен Хиссрич.

По словам Хиссрич, она сомневалась в необходимости запутывать повествование в первом сезоне, но было решено оставить скачки во времени в шоу. Во втором сезоне от них избавятся, поскольку главные герои шоу встретились. Хиссрич также отметила, что ей самой очень нравятся несколько новых ведьмаков из Каэр Морхен, где воспитывался Геральт.

Премьера первого сезона фантастического сезона «Ведьмак» состоялась на стриминговой платформе Netflix 20 декабря 2019 года. Выход второго сезона запланирован на 2021 год.

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