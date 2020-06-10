На Ефремова надели браслет удаленного слежения

На актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, надели электронный браслет, сообщает РЕН ТВ.

С помощью этого браслета правоохранительные органы будут контролировать соблюдение условий домашнего ареста.

Таганский суд Москвы назначил Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста. Актеру запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом, телефоном и общаться со СМИ. В суд и на допросы его будут доставлять сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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