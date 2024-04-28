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Украинских депутатов, экс-генпрокурора и телеведущих переобъявили в розыск

МВД РФ переобъявило в розыск депутатов Рады Гончаренко и Парасюка

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@oleksiihoncharenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Владимира Парасюка. Это следует из базы розыска ведомства.

«Гончаренко Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — уточнили в сообщении.

Кроме того, в список переобъявленных в розыск попали бывший генпрокурор Украины Виталий Ярема, бизнесмен Сеяр Куршутов, командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко и телеведущие Янина Соколова (включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Наталья Мосейчук. Правоохранители отметили, что всех их разыскивают по уголовной статье.

До этого стало известно, что спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук стал новым руководителем пресс-центра Сил обороны юга вместо уволенной Натальи Гуменюк. В начале апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил об увольнении командующих оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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