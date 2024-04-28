У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.4. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, сейсмическое событие зафиксировано 28 апреля в 10.04 (2.04 мск). Эпицентр был расположен в Тихом океане в 42 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков залегал на глубине 95 километров, отметила Семенова.

По ее данным, жители города Северо-Курильска, в котором проживают чуть более двух тысяч человек, ощутили колебания земной поверхности силой два балла. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась, добавила собеседница агентства.

Накануне ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что в Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой до 7,6. До этого постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон сообщила, что экономический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, только в Турецкой Республике превысил $100 млрд.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.