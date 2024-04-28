Посол Литвы намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Дипломат выложил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Свой пост он сопроводил надписью: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский в соцсети X прокомментировал этот твит литовского посла.

«Похоже, печально известный твит (ныне министра иностранных дел Польши. — «Газета.Ru») Радослава Сикорского о диверсии на «Северном потоке», который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — заявил зампостпреда.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что предоставляя финансовую поддержку Украине, США, по сути, могут стимулировать террористические действия, так как Киев может воспользоваться ракетами ATACMS для нападения на Крымский мост.

Ранее эксперт назвал главную причину, по которой Киев хочет разрушить Крымский мост.