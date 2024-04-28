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Посол РФ рассказал о большой популярности ЮАР у российских туристов

Посол РФ: ЮАР стала самой популярной у россиян страной в Африке южнее Сахары

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Shutterstock

Посол РФ в Претории Илья Рогачев заявил, что ЮАР стало самой популярной у российских туристов страной Африки, расположенной южнее Сахары. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил дипломат, Южно-Африканская Республика с ее уникальной природой, благоприятным климатом и рядом других достоинств по-прежнему является центром притяжения для российских путешественников.

«По итогам 2023 года ЮАР стала наиболее популярным направлением у россиян в Африке южнее Сахары, страну посетили более 28 тысяч наших сограждан – это на 75% выше показателей 2022 года», — продолжил он.

По словам Рогачева, Кейптаун остается самым привлекательным туристическим маршрутом для россиян.

Он также сказал, что существенным сдерживающим фактором для увеличения турпотока является отсутствие прямых, беспосадочных авиационных маршрутов между крупнейшими городами РФ и ЮАР. Кроме того, в Южно-Африканской Республике не работают российские банковские карты.

«При этом здесь традиционно более востребованы индивидуальные и семейные туры в ЮАР, которые дороже, нежели поездки большими туристическими группами», — заключил посол.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что россияне в этом году стали активнее бронировать отдых за границей на время майских праздников.

К еще одному виду отдыха, набирающему популярность, он отнес речные круизы – по его данным, спрос на них вырос на 25%.

Ранее эксперт объяснил понятие «избыточный туризм».

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