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Власти российского района Харьковской области рассказали о ситуации в селах

РИА Новости: села Харьковской области опустели из-за постоянных обстрелов ВСУ

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Ряд населенных пунктов в подконтрольной РФ части Харьковской области опустели из-за постоянных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.

«Вот выехали все люди... Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села... И все теперь разбито», – так Капленко охарактеризовал ситуацию в селах Харьковской области, освобожденных Вооруженными силами РФ.

По его словам, администрация пытается помочь оставшимся жителям и эвакуируют тех, кто из-за регулярных обстрелов принял решение перебраться в безопасное место. Чиновник подчеркнул, что главная задача сейчас — обеспечить людей электричеством и газом.

Капленко отметил, что после эвакуации местных жителей села Тополи, Неждановка и Петровка почти полностью опустели.

До этого глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что постоянные артиллерийские обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины оставили жителей подконтрольной России части Харьковской области без электричества и газоснабжения.

Ранее Ганчев сообщил, что ВСУ намеренно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий Харьковщины.

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