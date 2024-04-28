Ряд населенных пунктов в подконтрольной РФ части Харьковской области опустели из-за постоянных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.

«Вот выехали все люди... Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села... И все теперь разбито», – так Капленко охарактеризовал ситуацию в селах Харьковской области, освобожденных Вооруженными силами РФ.

По его словам, администрация пытается помочь оставшимся жителям и эвакуируют тех, кто из-за регулярных обстрелов принял решение перебраться в безопасное место. Чиновник подчеркнул, что главная задача сейчас — обеспечить людей электричеством и газом.

Капленко отметил, что после эвакуации местных жителей села Тополи, Неждановка и Петровка почти полностью опустели.

До этого глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что постоянные артиллерийские обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины оставили жителей подконтрольной России части Харьковской области без электричества и газоснабжения.

Ранее Ганчев сообщил, что ВСУ намеренно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий Харьковщины.