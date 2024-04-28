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Ракетчики Балтфлота поразили морскую цель из БРК «Бал»

Ракетчики Балтфлота на учениях выполнили стрельбу по морской цели из БРК «Бал»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Расчет берегового ракетного комплекса «Бал» Балтфлота во время учений стрелял по морской цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военнослужащие <…> провели успешную боевую стрельбу из берегового ракетного комплекса «Бал» по морской цели», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что цель располагалась в акватории Балтийского моря. Российские военнослужащие вели стрельбу с побережья в Калининградской области.

В министерстве обратили внимание, что во время учения ракетчики совершили марш, развернули комплекс и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

В Минобороны рассказали, что по замыслу мероприятия дивизион БРК «Бал» обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение. Роль корабля противника выполняла щит-мишень.

До этого стало известно, что в Военно-морском флоте России появятся пять новых дивизий.

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