В России запатентовали новый реактивный БПЛА

НПО машиностроения оформило патент на беспилотник с турбореактивным двигателем, который отличается от аналогов улучшенными летными характеристиками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Заявляемое изобретение относится к авиации, в частности к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) самолетного типа, выполненным в интегральной компоновке по балансировочной схеме «утка», с высокими скоростными и маневренными характеристиками. <…> Целью заявляемого технического решения является улучшение летных характеристик БПЛА относительно аналогов», — отмечается в тексте реферата к патенту.

Дрон получит центральный фюзеляжный грузовой отсек, крыло сложной формы, V-образное хвостовое оперение и будет оснащен турбореактивным двигателем. Авторы изобретения сообщили, что беспилотник может быть создан из материалов российского производства.

До этого стало известно, что на вооружении украинской армии появились сверхдальние дроны, способные долететь до Сибири. Отмечается, что Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку новых беспилотников, способных преодолевать до 3000 км, из-за нежелания Запада предоставлять ей дальнобойное вооружение.

Ранее командир ВСУ сообщил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.