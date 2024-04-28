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Отряды «Хезболлы» обстреляли базу ВВС Израиля

Al Mayadeen: «Хезболла» выпустила 30 ракет по базе израильских ВВС Мерон

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Marwan Naamani/Global Look Press

Вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» обстреляли центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, который находится на базе Военно-воздушных сил (ВВС) Мерон. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Ливанские боевики выпустили из реактивной системы залпового огня не менее 30 снарядов по израильской военной базе. По словам очевидцев, в стороне базы прогремели несколько взрывов.

В «Хезболла» отметили, что операция является ответом на израильские атаки ливанских поселков Маркаба, Сарбин и Эль-Коузах, где в 27 апреля были ранены 14 мирных жителей.

«Бойцы исламского сопротивления выпустили десятки ракет <…> по базе противника Мерон и расположенным поблизости от нее поселениям, зафиксировано прямое попадание в цель», — отмечается в Telegram-канале организации.

До этого стало известно, что Египет направил Израилю инициативу ХАМАС о временном прекращении боевых действий в секторе Газа — на один год — в обмен на полное прекращение атак со стороны радикальных группировок на еврейское государство.

Ранее «Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю.

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